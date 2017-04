แอพ Facebook เพิ่มฟีเจอร์ลงรูปหรือคลิปแค่ 24 ชั่วโมง

มีความ SnapChat ! … เมื่อ Facebook อัพเดตแอพบน Android และ iOS ให้ลงรูปหรือคลิป “ชั่วคราว 24 ชั่วโมง” ได้คล้ายแอพแชทคู่แข่งใหม่มาแรงอย่าง SnapChat

ฟีเจอร์นี้เรียกว่า “Stories” โดยแถบด้านบนของ News Feed จะเป็น “Facebook Stories” แสดงรูปและคลิปต่างๆแค่ 24 ชั่วโมงแล้วจะจะหายไป

วิธีลงรูปหรือคลิป คือกดปุ่มกล้อง (Camera) ที่มุมบนซ้ายในหน้า News Feed หรือปัดขวาเพื่อเปิดกล้องแล้วถ่ายรูป ตามด้วยใส่เอฟเฟกต์และสติกเกอร์ต่างๆได้

…สติกเกอร์มีทั้งแบบทั่วไป และแบบมาจากหนังดัง เช่น Alien: Covenant, Despicable Me 3, Guardians of the Galaxy Vol. 2

ก่อนนี้แอพ Instagram ในเครือเฟสบุ้คก็มีระบบ “Stories” แบบนี้มาก่อนแล้ว เช่นเดียวกับแอพแชทของเฟสบุ้คคือ “Messenger” แต่ครั้งนี้เป็นการใส่ฟีเจอร์ “Stories” ลงไปในแอพหลักเฟสบุ้คเลย

…การอัพเดตนี้ทยอยให้ใช้ได้ทีละกลุ่มคนไม่พร้อมกัน โดยอีกไม่นานจะใช้ได้ทุกคนทั่วโลก

