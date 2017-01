6 ยักษ์ไอทีโลกจับมือช่วยกันวิจัย AI

5 บริษัทที่จับมือกันตั้งกลุ่ม “Partnership on AI” มาตั้งแต่ปีที่แล้วคือ Amazon, Facebook, Google, IBM, และ Microsoft

นอกจาก 6 บริษัทนี้แล้ว ก็ยังมีองค์กร สมาคม อื่นๆด้วย เช่นสมาคม Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), สหภาพ American Civil Liberties Union (ACLU) และกลุ่ม OpenAI ด้วย

