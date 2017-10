Amazon เปิดคอร์สออนไลน์ สอนพัฒนาซอฟต์แวร์บน A.I.

Amazon ร่วมกับเว็บสอนเขียนซอฟต์แวร์และเขียนแอพ “Code Academy” เปิดคอร์สออนไลน์ฟรีๆ สอนพัฒนาซอฟต์แวร์บน A.I. ตัวเก่งของแอมะซอนที่ชื่อ “Alexa”

“Alexa” นั้นเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ของ Amazon เอง โดยใช้ทั้งในเว็บค้าขายออนไลน์, ใช้ในบริการรับฝากข้อมูลและโฮสต์ออนไลน์ AWS Cloud, และติดตั้งในอุปกรณ์ smart home ที่ชื่อ Echo ด้วย

และทางแอมะซอนก็อยากเปิดกว้างให้นักพัฒนาภายนอกสามารถคิดสร้างสรรค์แอพใหม่ๆหรือฮาร์ดแวร์ใหม่ๆมาทำงานเชื่อมต่อกับ Alexa ได้ จึงร่วมมือกับเว็ยสอนเขียนโค้ดออนไลน์ชื่อดังอย่าง Code Academy เปิดคอร์สสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

บทแรกๆของหลักสูตรนี้คือ “Build Your First Alexa Skill” เพื่อเป็นพื้นฐานให้การพัฒนาทุกรูปแบบ และ “Create Your Lambda Function” เพื่อใช้งานกับ AWS Cloud และอีกไม่นานจะมีคอร์สการรับคำสั่งและข้อมูลจากผู้ใช้ และคอร์สจัดการฐานข้อมูล DynamoDB

ฝ่าย Codecademy ประกาศว่าคอร์สถึงจะไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดหรือพัฒนาซอฟต์แวร์มาก่อนก็ยังเรียนได้ และไม่ต้องมีอุปกรณ์ Echo ด้วย เพราะ Codecademy มีตัวจำลองการทำงานหรือ simulator ไว้ให้

